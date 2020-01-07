شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تتبرع بنصف مليون دولار للمساهمة في إخماد الحرائق بغابات استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت النجمة العالمية كيلي مينوج وعائلتها بمبلغ 500.000 دولار اي (380 ألف جنيه إسترليني) و ذلك لمساعدة أولئك الذين يقاتلون حرائق الغابات في أستراليا، مسقط رأسها وهي الخطوة التي وجدها الكثيرين أنها تظهرمدي انسانية كيلي و حبها لعمل الخير، وهو الخبرالذي تداولته عدد كبيرمن المواقع الفنية، ومن أبرزها موقع "نويز" .



كيلي مينوج كيلي مينوج

قامت كيلي مينوج وشقيقتها داني و بعض من أفراد عائلة مينوج بجمع المال معا من أجل الإغاثة التي تهدف إلى إخماد الحرائق التي أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل وتدميرأكثر من 1500 منزل عبرنيو ساوث ويلز وفيكتوريا .



كيلي مينوج كيلي مينوج

من جهة أخري أوقفت هيئة السياحة الأسترالية الحملة الإعلانية الخاصة بالسياحة والتي قدمتها النجمة العالمية كيلي مينوج ذات الـ ( 51 عاما ) و يرجع ذلك القرار لحرائق الغابات، وحسب موقع " ABC " أن إيقاف الحملة الإعلانية للنجمة كيلي مينوج جاءت بشكل مؤقت وسط الدمار الذي أحدثته أزمة حرائق الغابات في أستراليا، والتي تم بث مشاهدها عبروسائل الإعلام الشهيرة إلى الملايين الذين اصيبوا بحالة من المرعب والهلع حول العالم، وقد تم بث الحملة الإعلانية على الجماهير البريطانية قبل خطاب الملكة مباشرة في يوم عيد الميلاد .