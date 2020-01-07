شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم.. وتكريم 11 سينمائيا بالدورة الـ46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع فى دورته الـ46، والتى ستقام فى الفترة من 25 يناير وحتى الثامن من فبراير المقبل، تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمى والفنان لطفى لبيب، ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

وأضاف عبد السميع أنه تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذى بدأته الجمعية العام الماضى بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى، حيث سيتم تكريم الفنان على الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبو السعود الإبيارى والمخرج ممدوح شكرى صاحب أول فيلم سياسى فى السينما المصرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا الاستفتاء على الأفلام التى عرضت طوال عام 2019 فى دور العرض السينمائية، والتى وصل عددها إلى 34 فيلما مصريا، وسيتم الانتهاء منه يوم 11 يناير الحالى للإعلان عن أفضل 7 أفلام عرضت عام 2019 تم اختيارها لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان، حيث ستتم إقامة عروض لهذه الأفلام فى الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين ليتم توزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير المقبل.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت فى يوليو الماضى عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوى للسينما المصرية، مؤكدين أنه أحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.