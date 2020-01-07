بطولة خطيبها.. هكذا علقت راندا رياض على فيلم "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت راندا رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم بنات ثانوي، الذي يشارك في بطولته خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، لتوجه رسالة له.

وكتبت راندا: "لا يوجد كلمات يمكن أن تصف مدى فخري بك وبموهبتك يا حبيبي، ولازم نحتفل بنجاحك يا شرنوبي، شغلك عظيم".

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واحتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فى أجواء عائلية، وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، بمنزل العروس الشهر الماضي، وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

وتدور أحداث فيلم بنات ثانوي حول فترة المراهقة، حيث تبحث 5 فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

بطولة جميلة عوض ومحمد الغيطي ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنى ومايان السيد وهدى المفتي ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.