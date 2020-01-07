"سالمونيلا" تميم يونس.. لماذا كل هذا الجدل؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - أحمد جمعة:

أثارت أغنية "سالمونيلا" للفنان تميم يونس، جدلًا واسعًا منذ طرحها على مواقع "يوتيوب" بداية يناير الجاري.

حققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، لكن الجمهور انقسم في تقييمهم لها، فالبعض أعجب بها واعتبرها "هزار ودمها خفيف"، والبعض الآخر اعتبرها دعوة للعنف ضد الفتيات.

ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي لماذا أثارت هذه الأغنية جدلًا مؤخرًا؟