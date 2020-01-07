فيديو - أول ظهور لزوج نانسي عجرم بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أخلت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم على سبيل قضية اتهامه بقتل سارق تسلل ليلًا إلى الفيلا التي تسكن بها أسرة النجمة اللبنانية بعد أن أرداه قتيلًا.

وكانت القاضية غادة عون، قررت إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، بعد انتهاء التحقيقات معه، ومنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

ووفقاً لصحيفة النشرة اللبنانية، استمعت القاضية إلى أقوال الهاشم، خلال فترة حبسه الاحتياطية، كما تلقت تحريات أجهزة الأمن المختصة، وطالعت تسجيلات كاميرات المراقبة في "الفيلا" ثم أصدرت قرارها.

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ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "Theinsiderar" على موقع "إنستجرام" أول فيديو للحظة إخلاء سبيله، وقال محاميه في تصريحات للبرنامج: "إلى حد ما ستكون القضية دفاع مشروع عن النفس".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ يومين قرارًا بحبس زوج المطربة اللبنانية احتياطيا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وتعرضت فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية التي أشارت إلى أن زوجها قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته.