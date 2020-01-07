للمرة الثانية.. ريم مصطفى تنعى كلبها: وجع القلب الذي لن يزول أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ريم مصطفى كلبها الخاص، بكلمات مؤثرة، ونشرت صورا له عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حسرة أخرى، خسارة أخرى، RIP ملاكي نفتقدك، هو وجع القلب الذي لن يزول أبدًا، ولكن قلبي دائمًا سيكون ممتلئًا بالذكريات، ستستمر الحياة بدونك، ولكن لن تكون هي مرة أخرى".

كانت ريم أعلنت وفاة كلبها في يوليو الماضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":" لقد دخلت حياتي يومًا ما، كنت سعيدًا وذكيًا، كنت صاحبي المقرب، الوفي ‏والمحب منذ البداية، أدخلت السعادة والحب على بيتنا السعيد، وبجلوسك جواري لم أشعر بالوحدة مطلقًا".‏

واستطردت: "لقد فارقتني الآن، وهذا الأمر يفوق قدرتي على الاحتمال، سيبدو المنزل فارغًا بدونك، وبدون تحيتك لي عند دخولي ‏من الباب، أنت لم تعد هنا لتجعلني أبتسم وأضحك بعد.. سأتذكر كيف عشت ولن أتذكر موتك، من الآن أنا بحاجة لبعض الوقت للحداد، فقلبي المكسور بحاجة للشفاء، قد يقول ‏البعض إنه مجرد كلب، ولكنني أعلم يقينًا بأني فقدت صديق مخلص".‏

من ناحية أخرى، تواصل ريم تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.