صور| نجوم "مسرح مصر" في حفل زفاف لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضر عدد كبير من نجوم "مسرح مصر" من بينهم "علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن" حفل زفاف أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي أمس الاثنين، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحرص نجوم مسرح مصر على التقاط الصور التذكارية مع الشيخ ونجوم النادي الأهلى وكرة القدم الذين حضروا الحفل

يذكر أن عروض "مسرح مصر" انتهت نوفمبر الماضي، بعد أن حققت لأبطالها شهرة واسعة في الوطن العربي.