مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم 3 من صانعات السينما في حفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تكرم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ثلاث نماذج من صانعات السينما، في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد في الفترة من 10 حتى 16 فبراير المقبل وهن، المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس.

المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي تمتلك تاريخا طويلا مع الإنتاج السينمائي، حيث ورثت حب السينما عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، ووالدتها النجمة هدى سلطان.

وعملت خلال مشوارها كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في العديد من الأعمال الفنية، وقدمت عبر مشوارها كمنتجة العديد من الأفلام المهمة، منها "إمرأة آيلة للسقوط"، و"هيستريا"، و"من نظرة عين".

ويحتفي المهرجان أيضا بالمونتيرة رحمة منتصر، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم المونتاج عام 1965، ثم دبلوم معهد السينما بلندن عام 1971، وتعمل حاليا أستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما حيث تقوم بتدريس مواد نظريات المونتاج وحرفية المونتاج ومونتاج الفيلم التسجيلي وتحليل أفلام، كما قامت بتدريس المونتاج بمعهد التليفزيون وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسي

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كذلك عملت كمونتيرة في العديد من الأفلام الوثائقية والروائية منها "جيوش الشمس"، و"سرقات صيفية" و"المواطن مصري"، و"يوم مر ويوم حلو" و"إشارة مرور"، و"شحاذون ونبلاء"، و"البحث عن سيد مرزوق".

ويكرم المهرجان أيضاً مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس وهي من أهم مونتيري النيجاتيف في السينما المصرية، حيث قدمت ما يزيد عن ٢٥٠ فيلم روائي طويل حتى الألفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من أجيال مختلفة مثل بركات، عاطف سالم، حسن الإمام، أحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، نادر جلال، محمد عبد العزيز.

ثم عملت مع جيل الواقعية الجديد كمحمد خان وأحمد يحيى ثم جيل الألفية الجديدة كوائل إحسان، وشريف مندور، وأحمد عواض، وأمير رمسيس، كما أنتجت عدد من الأفلام وكان باكورة إنتاجها "وقيدت ضد مجهول" وهو العمل الأول للمخرج مدحت السباعي.

ومن الأعمال التي قدمتها ليلى السايس كمونتيرة نيجاتيف "إمراءة سيئة السمعة، بمبه كشر، بديعة مصابني، فيفا ظلاطة، دقة قلب، نبتدي منين الحكاية، إمرأة من زجاج، مع حبي وأشواقي، خلي بالك من جيرانك، لا يزال التحقيق مستمر، الشيطان يعظ، طائر علي الطريق، قهوة المواردي، ٤٢٤، رجب فوق صفيح ساخن، النصابين، نساء خلف القضبان، رمضان فوق البركان، قدارة، موعد مع الذئاب، معلش إحنا بنتبهدل، بوشكاش، كتكوت، بيت الخلود ، جولات حرة ، رحلة الأسرار، الوليمة".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تنظمه وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، وسيكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والنجمة القديرة رجاء الجداوي.