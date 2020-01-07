فيديو.. أصالة تزيح الستار عن أولى كليباتها في 2020

كشفت النجمة أصالة عن أحدث كليباتها، والذي يحمل أسم شامخ، حيث نشرت برومو الكليب عبر حاسبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. View this post on Instagram Advertisements A post shared by Assala (@assala_official) on Jan 7, 2020 at 12:21am PST ومن المقرر عرضه يوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساًء، عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان في قربك، ويضم الألبوم على 10 أغاني، من بينها: جابوا سيرتة، جدًا جدًا، حاجة ماتخصكش، حيطة سد، سابوك، يوم يومين، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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