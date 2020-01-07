تعرف على سبب منع تركي آل الشيخ من إقامة أصيل هميم حفلًا بالسعودية

أستنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه إقامة أصيل هميم حفلًا بالمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر. يذكر أن سبب منع آل الشيخ أصيل لإحياءها حفلًا غنائيًا بالسعودية، وأنها تقيم حفلات غنائية كثيرة بالدوحة والتابعة للإرهابية قطر، والتي تدعم جماعات الإخوان الإرهابية. لإحياءها حفلًا غنائيًا بالسعودية، وأنها تقيم حفلات غنائية كثيرة بالدوحة والتابعة للإرهابية قطر، والتي تدعم جماعات الإخوان الإرهابية. وأعرب آل الشيخ عن شدة غضبه، قائلًا: وش التخبط هذا .. كيف يتم الإستضافة ومن المسؤول. Advertisements وجاء ذلك ردًا على إذاعة ألف ألف بعد أن أعلنت إحياء المدعوة أصيل هميم حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، وعلى الفور حذفت إدارة الإذاعة التدوينة من على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

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