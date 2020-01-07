شاهد..راغب علامة يفجر مفاجأة عن حفله القادم

أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عن موعد حفله القادم بدبي، وذلك من خلال صوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّق "علامة" على الصورة قائلًا:"أنتظر لقاءكم في دبي خلال حفل ذا فويس في سيتي ووك يوم الخميس ٩ يناير الساعة ٨ مساءً". في دبي خلال حفل ذا فويس في سيتي ووك يوم الخميس ٩ يناير الساعة ٨ مساءً". Advertisements والجدير بالذكر ان "ذا فويس", هو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائيه في الوطن العربي, ويشارك فيه أربعة من أفضل نجوم الفن والطرب في العالم العربي وهم:" أحلام, راغب علامه, محمد حماقي, سميره سعيد", حيث يقومون بالإشراف على الطلاب وتدريبهم بشكل جيد لاختيار أحلى صوت. هو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائيه في الوطن العربي, ويشارك فيه أربعة من أفضل نجوم الفن والطرب في العالم العربي وهم:" أحلام, راغب علامه, محمد حماقي, سميره سعيد", حيث يقومون بالإشراف على الطلاب وتدريبهم بشكل جيد لاختيار أحلى صوت.

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