محمد الشرنوبي لـ"الوفد": بنات ثانويي يناقش قضايا مهمة

أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الجمهور على فيلمه الجديد "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل.
وأضاف "الشرنوبي" فى تصريح خاص لـ"الوفد": أن العمل يناقش قضايا مهمة والفيلم لجميع الفئاتوليس للشباب فقط.
وتدور أحداث العمل حول خمس فتيات في مرحلة المراهقة تبحثن عن ذاتهن، لكنهن يقعن فى العديد منالمتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.
ويشار ان فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل.
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