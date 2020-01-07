ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ مقطع من اغنيتها الجديدة "شامخ" وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حددت من خلاله موعد طرحها وهو يوم الخميس الساعة 6 مساء على قناتها الرسمية على يوتيوب، اذ انها علّقت على الفيديو القصير للأغنية: "شامخ موعدنا الخميس الساعة ٦ مساءً على يوتيوب".

ونال هذا المقطع اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان أصالة اعلنت مؤخرا عن نيتها إحياء حفل غنائي يعود ريعه لدعم المريضات بسرطان الثدي وذلك تحت عنوان "بعشق حياتي" في القاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن زوجها..أصالة تعلن موعد طرحها "شامخ"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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