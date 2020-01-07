كريس هيمسوررث وليوناردو دي كابريو وسيلينا غوميز وغيرهم يتبرعون لإغاثة أستراليا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي كريس هيمسورث أنه وعائلته سوف يتبرعون بمبلغ مليون دولار لدعم المعركة ضد حرائق الغابات في بلده أستراليا وهو ما كشفه الممثل البالغ من العمر 36 عام عبر صفحته الشخصية على أحد موقع التواصل الاجتماعي.

و طالب النجم الشهير من مرتادي صفحته تقديم دعمهم لأستراليا أيضا ، فقال في مقطع فيديو قصير " مرحبا بالجميع ، أريد أن أساند النضال ضد حرائق الغابات هنا في أستراليا ، أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار ، أي مبلغ مهم لذلك كل ما يمكنك جمعه هو موضع تقدير كبير ".

أما النجم ليونارد دي كابريو تبرع بـ 15.6 مليون دولار تبرعات من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.

وكشف الموقع الرسمي لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية، بأن النجم العالمي تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية آخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

من جانبها قامت النجمة الأميركية ​سيلينا غوميز​ بالتبرع هي أيضاً بمبلغ لم تفصح عنه وكذلك فعلت هيلاري داف وزوجها ماثيو كوما، لصالح حملة جمع تبرعات عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم يجمع التبرعات

وجمعت الممثلة الكوميدية الأسترالية سيليست باربر مبلغ 32,160,166 حتى الآن ضمن حملة جمع تبرعات، وقام الكل من الممثلين نيك كرول وجويل إيدغيرتون بدعم الحملة مادياً.

وتبرعت المغنية بينك بنصف مليون دولار وكذلك فعلت ​نيكول كيدمان​ وزوجها ، والإعلامية الأمريكية الشهيرة ​إيلين ديجينيريس​ سلطت الضوء على حرائق الغابات التي تجتاح أستراليا، ومعظم المشاهير أيضاً مثل بيونسيه ونجمات تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكيندل وكايلي جينر.

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