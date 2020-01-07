ميرنا وليد - بيروت - شوّقت ​رولا يموت​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عارية لها وقد غطت بعص المناطق الحساسة جداً من جسدها فقط.

وبدت رولا في الصورة وهي جالسة على كرسي خشبية بشكل جانبي جاء ظهر الكرسي مواجهاً لها في غرفة سوداء مكتوب على أحد جدرانها "رولا Hot".

وعلقت رولا على الصورة :قنبلة نووية، كما كتبت أول مقطع من أغنيتها الجديدة التي كما يبدو ستكون باللهجة المصرية ويقول:

فْبَيروت

بُركاني يْوَلَع فْسْكوت

كُل طَلة ليها جَبَروت

عادي مانا رولا يموت

كلمات من مقطع أغنيتي الجديدة *آه منك يا رولا*

ماشالله ماشالله ماشالله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رولا يموت تعلّق على صورة عارية لها بمقطع من أغنيتها الجديدة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.