جاد شويري: "حلّوا عن السوريين بقى"

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي اثير مؤخرا بسبب مقتل شاب سوري الجنسية في منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، اثر دخوله الى منزلها بغرض السرقة، علّق الفنان اللبناني ​جاد شويري​ على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك السيئين والخيّرين في كل الأمكنة، قائلا: "حلّوا عن السوريين بقى! هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبّوا عهالناس ظلم... في المنيح والوحيش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب! الجنسية السورية مش تهمة.. الذ الناس! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا؟؟".

الجدير ذكره ان جاد شويري طرح مؤخرا اغنيته "مش اي كلام" على قناته الرسمية على يوتيوب.



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