تراند اليوم : بإطلالة نوبية .. منة فضالي تسحر قلوب متابيعيها

نشرت الفنانة منة فضالى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت منة فضالى بأسوان اثناء قضاء عطلتها الشتوية وارتدت بنطلون جينز وتيشرت باللون الابيض وطاقية أسوانى واعتمدت على الشعر المنسدل والنظارة الشمس لإبراز الإطلالة.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى منة فضالى وجاءت أبرز التعليقات: “احلى منة, لوك جميل, اجازة سعيدة”.

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وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل “مقابلة السيد ادم” فى سوريا والذي يعد التجربة الأولى لـ منة فضالي في الدراما السورية.

وتدور أحداث المسلسل حول الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، عن انسحابها من فيلم “ماكو” بالرغم من تصوير مشاهد دورها بالفيلم مع فريق العمل لفترة دامت لـ عدة أشهر.