تراند اليوم : أميرة النرويج تخرج عن صمتها برسالة مؤثرة بعد إنتحار طليقها

خرجت اميرة النرويج مارثا لويز عن صمتها بعد فترة على إنتحار طليقها أري بيهن يوم عيد الميلاد، برسالة مؤثرة كتبتها تعليقاً على صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي

وظهرت لويز في الصورة إلى جانب بناتهما الثلاث أنجيليكا، 16 عاما، وليا إيزادورا، 14 عاما، وإيما، 10 أعوام من جنازة بيهن، وعلّقت بالقول:”عزيزي أري، كان من المفترض أن نكون معا في عيد الميلاد ونحتفل، كنا جميعا نتطلع إلى ذلك، نشعر بالحزن والأسف الكبير لفقدانك أنت فقط، لأنك كنت والدا دافئا ومضحكا وحكيما وجيدا لدرجة أنهم سيفتقدونك كثيرا ”

وأضافت: “نحن نفتقد التعليقات المضحكة، وجهات نظرك الجميلة، لهجتك الشعرية، مجاملاتك الفضفاضة، والحب الكبير الذي كنت تمنحه”

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وقالت: “اليوم كنت فخورة بهم، ولكن الآن يوجد فراغ في المكان الذي كنت فيه، لأنه لا يمكن لأحد أن يحل محلك في حياة الفتيات الجميلات”

وتابعت:”لقد أخذك المرض أكثر فأكثر، لفترة طويلة، رأيناك تختفي تدريجيا، لكننا تمسكنا بالاعتقاد بأن كل شئ سيسير على ما يرام، قاتلت عائلتك من أجلك، لقد كانوا هناك من أجلك ليلا ونهارا”

وختمت بالقول: “سنظل مفتقدينك بالشدة، آري، أشعر بالحزن لأنك لم تفهم أبدا مدى حبك”