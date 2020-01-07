تراند اليوم : شاهد.. تعليق فيفي عبده علي طلاق أصالة من زوجها

مؤخرا، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان مما تسبب في صدمة لمحبيهما.

وتلقت أصالة دعما من قبل زملائها الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها حياة أفضل بعد قرار انفصالها عن والد أبنائها ومن بينهم الفنانة فيفي عبده التي كان رد فعلها على الخبر مثيرا للجدل بين محبي أصالة ومتابعيها، إذ علقت فيفي عبده برموز تعبيرية على شكل قلوب.





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ومؤخرا انفصلت أصالة عن زوجها طارق العريان رسميا بعد زواج دام 13 عاما.

وكانت شائعات كثيرة، أثيرت مؤخرًا بشأن انفصال أصالة نصري، عن زوجها طارق العريان، بعد نشرها لتدوينات غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تأكيدها أو نفيها للحديث عن الأمر، مما فتح الباب أمام العديد من الشائعات والتكهنات عن أسباب الانفصال.

فيما كانت نصري، قد نفت سابقا طلاقها من طارق العريان، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري”.