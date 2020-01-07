كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 06:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” the insider بالعربي ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للحظة إطلاق سراح الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” اليوم .
حيث صدر قرار بإخلاء سبيله من جانب المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان بعد انتهاء التحقيقات عقب احتجازه أمس الأول بعد قتله للص اقتحم منزله في تبادل لإطلاق النار بينهما .. على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة .
ويظهر فادي الهاشم في مقطع الفيديو ومراسل البرنامج يحاول الحديث معه لكنه لم يرد .. بينما صرح محاميه بأن القضية إلى حد ما دفاع مشروع عن النفس .
كما نشرت الإعلامية ” دارين شاهين ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة تضمنت صورة لنانسي عجرم وزوجها عقب إخلاء سبيله .. وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله على سلامتكم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول ل ” فادي الهاشم ” عقب إطلاق سراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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