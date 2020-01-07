"الرصاصة" أول خطوة في رحلة هروب كارلوس غصن

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، الإثنين، أن الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو لصناعة السيارات كارلوس غصن، بدأ هروبه المثير من اليابان برحلة في القطار، الرصاصة من طوكيو إلى أوساكا ربما صاحبه خلالها عدد من الأشخاص.

ووفقاً لرويترز، في الوقت نفسه قالت السلطات اليابانية، الإثنين إنها ما زالت بإمكانها أن تطلب من لبنان تسليم غصن ليواجه عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه عادة.

وقالت كيودو، نقلاً عن شخص متصل بالقضية، إن غصن ظهر في الكاميرات الأمنية وهو يغادر منزله يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي 05:30 بتوقيت جرينتش، وإنه وصل بعد بضع ساعات إلى محطة شيناجاوا في طوكيو؛ حيث استقل القطار إلى محطة شين أوساكا.

وبحسب تقرير الوكالة، استقل الهارب الدولي بعد ذلك سيارة إلى فندق بالقرب من مطار كانساي الدولي بأوساكا؛ حيث استقل طائرة خاصة في الساعة 11:10 مساء بالتوقيت المحلي.

كان غصن ممنوعاً من مغادرة اليابان في انتظار محاكمته باتهامات ارتكاب مخالفات مالية ينكرها.

ومع ذلك تمكن من الهرب في نهاية العام، قائلاً إنه فر من نظام قضائي "فاسد".

وقالت كيودو إن ممثلي الادعاء يعملون الآن مع الشرطة لجمع التفاصيل الخاصة بطريق الهروب، الذي سلكه غصن وتحديد من ساعدوه.

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وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن، الذي كان مفرجاً عنه بكفالة، قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، الإثنين، إنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تبادل تسليم.

وأضافت للصحفيين في طوكيو أن مثل هذا الطلب يحتاج إلى فحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة". ولم توضح ما الذي يتطلبه ضمان المعاملة بالمثل.

كما لم توضح كذلك ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم.

وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت، الأحد، بشأن فرار غصن، قائلين إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل.

وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

وقالت السلطات اللبنانية إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "إنتربول" بحق غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية.

وشدد مسؤول أمني لبناني بارز أنه على لبنان ألا يسلم مواطنيه.

وقال غصن، الذي كان في انتظار المحاكمة باليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، في بيان عقب وصوله إلى لبنان، يوم الإثنين الماضي، إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.

ولم يوضح غصن كيف تمكن من مغادرة اليابان، لكنه وعد بالتحدث إلى الصحفيين، يوم الأربعاء المقبل.