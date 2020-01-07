السعودية رحاب تخطف الأنظار بأوبريت غنائي.. وهذا ما قالته عن تجربتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كغيرها من بنات جيلها السعوديات اللاتي وضعن بصمتهن على ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطورات، استطاعت الفنانة السعودية الشابة "رحاب" أن تضع أولى خطواتها نحو العالمية بمشاركتها في مهرجان شتوي جازان 2020 حيث برعت في تقديم أوبريت غنائي ضمن مهرجان سياحي وترفيهي يحظى بمشاركة دولية في إطار التحولات التي تشهدها المملكة.

وخطفت رحاب الأنظار في حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الذي تستمر فقراته وفعالياته حتى الـ17 من يناير الجاري، حيث أدت "أوبريت" غنائيا بعنوان "نهواك يا أرض الجنوب" للفنان الشاب محمود كارم وهو من كلمات وألحان محمد إبراهيم مفتاح.

وأطلت "رحاب" على المسرح الروماني بمركز الأمير سلطان الحضاري، مرتدية النقاب وسط إشادة كبيرة من الحضور؛ إذ صفق لها آلاف الحاضرين في مشهد عكس عمق التغيير الذي لاحظه السعوديون في الحياة الاجتماعية ككل، فيما استطاعت باقي الفرق المشاركة في الأوبريت تأدية عروض تحاكي ثقافة وتراث منطقة جازان.

وكانت "رحاب" محط أحاديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذْ تردد اسمها مع كلمات الإشادة والإعجاب، فيما نشر البعض مقاطع فيديو وهي تؤدي الأوبريت، وأشاروا إلى أنها تمتلك حنجرة ذهبية بل ولقبوها بـ"فيروز جازان"، فيما أشاد البعض بإطلالتها التي ورغم أنها ارتدت فستانًا أحمر فضفاضا إلا أنها تمسكت بارتداء النقاب على المسرح وهو الزي السعودي التقليدي للنساء.

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وروت تجربتها مع الغناء، فقالت إنها اعتادت الغناء منذ طفولتها وكذلك المشاركة في المناسبات العائلية وبين الأصدقاء حيث استطاعت أن تمني موهبتها في الغناء بعيدا عن العروض أمام جمهور كبير، لافتة إلى أنها تلقت دعوة لتقديم أوبريت المهرجان بعدما استطاعت أن تطور من نفسها.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في المهرجان بناء على دعوة القائمين على فعاليات المهرجان، موجهة الشكر لكل من دعمها ووقف بجانبها وأيضا جمهورها، منوهة أنها ستقدم الكثير للجمهور حيث تعول على الدعم الذي تحظى به، مختتمة: "ماضية في مشواري الفني".

يُذكر أن المسرح الروماني سيشهد ذاته حضور العديد من النجوم لإحياء حفلات غنائية بينهم ماجد المهندس فيما تحظى النسخة الـ 12 من المهرجان بمشاركة دولية واسعة، تضم فنانين وعارضين وموسيقيين من 18 دولة بينها: مصر وباكستان ولبنان والبرتغال وسوريا والسويد والفلبين والجزائر وأمريكا والمغرب وأوكرانيا وروسيا والصين واليمن وكولومبيا وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا.