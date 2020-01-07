ابنه أصالة تفجر مفاجأة عن سبب انفصال والدتها

أثار خبر انفصال المطربة أصالة نصري وطارق العريان، ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأشعل الأجواء لفترة طويلة حتي قبل إعلان الطلاق الذي كان بمثابة صدمة مُحزنة لجمهور أصالة ومحبيها.

لاقت اصالة الكثير من الدعم من نجوم الوسط الفني وأصدقائها فور نشر خبر الإنفصال علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إلا أن أبرز من ساندها في تلك المحنة كانت ابنتها شام الذهبي التي وجهت لها رسالة مؤثرة فجرت من خلالها مفاجأة غير متوقعة، حيث أشارت في تعليقها إلي تعرض والدتها للخيانة، وذلك ما يؤكد شكوك متابعي الفنانة السورية والتي كانت في السابق مجرد شائعات غير مؤكدة.

كتبت شام الذهبي معلقة علي منشور والدتها بموقع "إنستجرام": "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة.. نحن حلقة لا تنتهي أبدًا من الحب والدعم لبعضنا البعض وسنكون قادرين على النهوض دائمًا بغض النظر عن ما حدث".

وتابعت: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة.. إمرأة مصنوعة من الفولاذ.. امرأة انتفضت ضد المر و الألم والخيانة و كل هذه الظروف حولتك إلى ألماسة أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية.. سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

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جدير بالذكر أن الفنانة أصالة نصري أعلنت بحزن شديد أمس الأثنين، عن انفصالها وبشكل رسمي عن زوجها ووالد أبنائها طارق العريان، ليرد هو بمنشور آخر يؤكد فيه علي أنه رغم تلك الخطوة إلا أنه سيظل يقدر لها الحب والإحترام.

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