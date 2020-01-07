نسرين طافش تدافع عن نفسها بعد إعلان طلاق أصالة وطارق العريان

ارتبط اسم الفنانة نسرين طافش مؤخرًا بالمطربة اصالة وزوجها السابق طارق العريان، وترددت شائعات بشأن علاقتها بالخلافات التي نشبت بين الثنائي بشكل اعتبرته مسئ لها.

خرجت نسرين عن صمتها مدافعة عن نفسها، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "الإشاعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق ويصدقها غبي أما العاقل و الراقي و المنجز و الواعي فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح.. انت من من أولئك (... ) .. بطبعي صريحة و واضحة و سابقى كذلك و لو حبيت او تزوجت سأكون ورغم أن نسرين لم تذكر أسماء أيًا من اصالة أو طارق العريان إلا أن منشورها جاء نفيًا صريحًا عن عدم علاقتها باسباب انفصالهما.

يذكر أن المطربة أصالة نصري أعلنت صباح امس الأثنين عن انفصالها بشكل نهائي عن والد ابنائها المخرج طارق العريان، ولم تكشف عن الأاسباب الحيققة وراء ذلك الامر وطلبت من متابعيها عدم الدخول في اي تفاصيل خاصة.

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