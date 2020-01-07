سعد الصغير يهنئ أقباط مصر في عيدهم

نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة يهنئ فيها الأخوة الأقباط في مصر بالعيد. جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلَّق"الصغير" قائلًا:" كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة وعيد سعيد عليكو جميعًا". ويذكر أن آخر أعمال "الصغير"، فيلم "إنت حبيبي وبس"، وشاركه العمل كل من:"محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد"، ومن تأليف: سيد السبكي، إخراج: أحمد البدري . Advertisements قد يهمك ايضاً: سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة سعد الصغير يكشف أسباب عدم حضوره تشييع جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم

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