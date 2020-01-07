أصالة تكشف موعد طرح أحدث كليباتها "شامخ"عقب انفصالها

أعلنت الفنانة أصالة نصري عن موعد طرح أحدث كليباتها الغنائية "شامخ" الذي يعد أول أعمالها الفنية في العام الجديد2020.

ونشرت أصاله عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع من الأغنية، تظهر خلاله مرتدية فستانًا أبيض وبلوك جديد وعلقت قائلة:" شامخ موعدنا الخميس الساعة ٦ مساءً على يوتيوب".

يذكر أن المخرج والمنتج طارق العريان والفنانة أصالة أعلنا الانفصال بشكل رسمى، أمس الاثنين، وقالت أصالة عبر حسابها الرسمى على "انستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى.

كما نشر طارق العريان صورة تجمعه بأصالة، عبر حسابه الرسمي بموقع ":إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

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وتحيي الفنانة أصالة الحفل الخيري تحت عنوان "باعشق حياتي" ، 10 يناير المقبل، بأحد فنادق مصر الجديدة، لصالح مرضى سرطان الثدي، بالتعاون مع المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي.

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