جولة غنائية جديد لوائل كفوري في المكسيك

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري، لجولة غنائية في المكسيك، أواخر الشهر الجاري. ويبدأ "كفوري" جولته الغنائية في مدينة كانكون المكسيكية يوم 31 يناير، ويستكمل حفلاته أيام 1 و2 و3 فبراير المقبل. يذكر أن وائل كفوري يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية أواخر الشهر الماضي. Advertisements قد يهمك ايضاً: "استشبهت فيكى" أحدث أغانى وائل كفورى وتحكي عن الحنين وائل كفوري بإطلالة كلاسيكية ويظهر في العشرينات من العمر

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