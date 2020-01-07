القاهرة – لايف ستايل
روج الفنان محمد مهران لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، وأعلن عن طرحه بشكل رسمي بدور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر مهران عبر حسابه صورة له، وعلق عليها قائلًا: "فيلم بنات ثانوي بقي موجود في السينما.. مين هيتفرج عليه.. هستني رايكم"، وانهالت علي تعليقات متابعيه الذين ابدوا الكثير من الحماس في انتظار مشاهدة الفيلم.
يذكر أن فيلم "بنات ثانوي"، تدور حول خمس فتيات في مرحلة المراهقة تبحثن عن ذاتهن، لكنهن يقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية، من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل.
قد يهمك ايضاً:
عبدالباسط حمودة يتعاون مع محمد مهران في أغنية "سينجل" جديدة
الفنان محمد مهران ينشر أول صورة تجمعه بخطيبته مي عبر "إنستغرام"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران يروج لفيلم بنات ثانوي علي طريقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.