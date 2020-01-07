"الفلوس" يواصل تقدمه و "الفيل الأزرق 2" الأخير في إيرادات الإثنين

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "خيال مآتة"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الإثنين، مبلغ مليون 217 ألف 7 جنيهات، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "الفلوس" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها مليون 22 ألف 405 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

في المركز الثاني يأتي فيلم "يوم وليلة"، والذي حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 85 ألف 621 جنيه.

والفيلم بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، محمد جمعة، خالد سرحان، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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احتل فيلم "بنات ثانوي"، المركز الثالث بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 83 ألف 714 جنيه.

والفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

في المركز الرابع، يأتي فيلم "دفع رباعي"، وحقق إيرادات قدرها 12 ألف 636 جنيه.

الفيلم بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبدالمنعم، علاء زينهم، حسن عبدالفتاح، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف.

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