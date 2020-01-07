شكرا لقرائتكم خبر عن "مش علامة نحس ومظلوم" .. وليد فواز يوجه رسالة لجمهوره مع صديقه الغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان وليد فواز، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بجانب طائر الغراب وعلق عليها قائلا: "ديما بيقولوا إن الغراب علامة نحس.. الراجل ده أنا اديته شيكولاته فساب كل الناس وجه وقف جنبى هل ده معناه إنى سيء الحظ ولا الكائنات الحية بتحبنى ده سؤال وجيه جدا، وده راجل محترم بجد والله، والغراب أول كائن علم الانسان الحكمة لما ربنا بعثه يعلم قابيل إزاى يدفن اخوه.. والله الغراب مظلوم معانا حبيبى يا أبو الغربان صباح الفل".

جدير بالذكر أن الفنان وليد فواز تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط والنجم عمرو سعد، وجاء التعاقد مع وليد فواز ليكون رابع التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، حيث يستكمل مخرج العمل التحضيرات الخاصة للفيلم وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم، وفيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإخراج أحمد عبد الباسط.

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وعلى جانب آخر، يجسد الفنان وليد فواز ضمن أحداث فيلم "دماغ شيطان" شخصية ضابط شرطة وهو العمل الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة ومن تأليف عمرو الدالى واخراج كريم اسماعيل، وصور فواز عددا من مشاهده مؤخرا فى إحدى الاستديوهات بالهرم وهى التى جمعته بين باسم سمرة وعمرو عابد ويتبقى مشاهد قليلة يقوم بتصويرها خلال الفترة المقبلة.



وليد فواز يوجه رسالة لجمهوره مع صديقه الغراب

الفيلم ليس الأول الذى يجمع بين فواز وبطلة العمل رانيا يوسف حيث تعاونا قبل ذلك فى فيلم "ريجاتا" وتم طرحه من حوالى 3 سنوات وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو سعد ومحمود حميدة والهام شاهين وأحمد مالك ومن إخراج محمد سامى.