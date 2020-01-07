شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى ابنة أصالة تروى مدى تأثرها بوالدتها فى حوار مع "فوج" العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن مدى تأثرها بوالدتها وكيف أثرت حياتها الفنية عليها، فى حوار مع مجلة "فوج" العربية، فى عدده لشهر يناير، مؤكدة أنها مهما نضجت يبقى بينهما رابط قوى جدا، والتقت مجلة فوج فى عدد شهر يناير، مع ثلاث بنات لنجمات وهم تيا ديب ابنة النجمة نوال الزغبى، وصوفى العبدول ابنة ديانا حداد، إضافة لشام الذهبى، لأستكشاف كيفية تأثر بنات النجمات بحياة أمهاتهن فى العالم العربى.



شام الذهبي

وحرصت شام الذهبى على دعم والدتها أصالة بعد إعلان إنفصالها عن زوجها طارق العريان، ووجهن رسالة لها قائلة :"لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

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وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض و الألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".



شام الذهبي

وأعلنت الفنانة أصالة أمس الاثنين، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".