شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يشارك بفيلمه القصير " البينو" بمهرجان كييف السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان حسام داغر، عن مشاركة فيلمه القصير" البينو"، والذى يتولى إخراجه، بمهرجان كييف السينمائى الدولى للأفلام القصيرة، وكتب حسام داغر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" فيلمي القصير ( البينو ) اشارك به في مهرجان كييف السينمائي الدولي للأفلام القصيرة انتاج شركتي Autumn Art production house وأناقش من خلاله قصه أب البينو ( عدو الشمس ) يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطه بهم في العالم نتيجه التمييز والتنمر .. و يجعلها تشاهد العالم من وجهه نظره".

والفيلم تأليف ورشة السيناريو Movie Therapy وحسام داغر وأحمد خالد فؤاد الذي يتحدث عن التنمر والتمييز اللي بيتعرضوا له الأقليات ومنهم الأشخاص الالبينو أعداء الشمس عدو الشمس خصوصا أن نادرا لما حد بيتعرض لقضيتهم تصميم البوستر صديقي المبدع عمروعيد دعواتكم بالتوفيق.

وعلى الجانب الآخر، انضم الفنان حسام داغر إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

يجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدورأحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غيرمقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

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يذكرأن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".



