شكرا لقرائتكم خبر عن "ما فى اطيب من هيك"..نجل راغب علامة يشربه القهوة فى كواليس برنامج The voice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم راغب علامة بصورة عفوية له مع نجله خالد وهو يقدم له القهوة بنفسه فى كواليس برنامج the voive، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا :"أطيب من هيك قهوة... ما فى"، وكان خالد نشر الصورة عبر حسابه معلقا عليها :"دقلي هالقهوة شو طيبة من إيدي".



راغب علامة

ويسافر المطرب اللبناني راغب علامة يوم الجمعة 14 فبراير المقبل إلى باريس لإحياء حفل غنائى بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة. ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

كما أحيا راغب علامة حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

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من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.