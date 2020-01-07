شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليق رضوى الشربينى على انفصال أصالة وطارق العريان.. ورسالتها لصولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان النجمة أصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد عدة أسابيع من الشائعات والجدل حول علاقتها، علق العديد من النجوم على هذا الخبر، وتحديدا خلال تعليقات على "بوست" أصالة الذى أعلنت فيه هذا الانفصال، وكان التعليق الأبرز للإعلامية رضوى الشربينى، حيث قالت في تعليقها على الصورة التى نشرتها أصالة معلنة انفصالها: "كل نهاية هى بدايه لمرحله جديدة .. ونا على يقين انها بداية موفقه لحياه اجمل بأذن الله لانك قويه طيبه،محاربه، عفويه و حنونه...لديك جمهور كبير يحبك و يحترمك و لديك عائله لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك و ندعمك...ولا تنسى رب الخير لا يأتي لا بالخير...بحبك"



لطيفة ورضوى الشربينى

فيما كان لفنانين آخرين، العديد من التعليقات لموساة أصالة، حيث اكتفت الفنانة وفاء عامر بكلمة "خسارة"، وقالت لطيفة: "ربنا يوفقك فى حياتك ويخليكى لأهلك ويخليلك عائلتك"، فيما قال رامى صبرى: "قدر الله وما شاء فعل ربنا يعوضك خير يا طيبه ".



تعليقات الفنانين

وقالت علا رشدى: "ربنا يقويكي و يحفظك و يحفظ الولاد يا رب .. بحبك"، وعلق الفنان السورى مكسيم خليل: "صولا الغالية ..كل الخير و السلام بتمنالك دايماً .. الله يحميكي ويحمي ولادك و يبعتلك يلي فيه الخير"



علا رشدى ورانيا يوسف وفيفى عبده

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وقالت الفنانة بلقيس: "حبيبة الكل صولا .. اسال الله ان يعوضك ويعطيك حتى يرضيك .. الحمد لله على جميع الأقدار والحمد لله من قبل ومن بعد كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله ان يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله"، فيما علق الإعلامى نيشان "وَفَّقَكِ الله وكَتَبَ لكِ حياةً عِمادُها الحُبّ"، وقالت مايا دياب "كل الحب مع كل نهاية بداية أجمل".



اصاله وطارق العريان

وكانت الفنانة أصالة قد أكدت انفصالها عن المخرج طارق العريان اليوم، عبر حسابها على إنستجرام أمس ، حيث قالت "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن "أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".