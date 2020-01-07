شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الـ BAFTA لـ عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز "BAFTA " لعام 2020 اليوم الثلاثاء عن الأعمال والنجوم المرشحين للمنافسة على الجوائز التى سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 2 فبراير المقبل، فى قاعة ألبرت الملكية في لندن، ومن ثم بعدها بإيام سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في يوم 10 فبرابر المقبل. وهذه القائمة الكاملة لـ جوائز الـ BAFTA للعام الحالى: أفضل صورة أفضل صورة “1917” “The Irishman” “Joker” “Once Upon a Time in Hollywood” “Parasite” أفضل مخرج أفضل مخرج سام منديس "1917" مارتن سكورسيزي " The Irishman " تود فيليبس " Joker " كوينتين تارانتينو " Once Upon a Time in Hollywood " بونج جون هو " Parasite " أفضل ممثل أفضل ممثل ليوناردو دي كابريو " Once Upon a Time in Hollywood" آدم درايفر " Marriage Story" تارون إجيرتون " Rocketman" خواكين فينيكس " Joker" جوناثان برايس " The Two Popes" أفضل ممثلة أفضل ممثلة جيسي باكلي " Wild Rose" سكارليت جوهانسون " Marriage Story" ساويرس رونان " Little Women" تشارليز ثيرون " Bombshell" رينيه زيلويجر " Judy" أفضل ممثل مساعد أفضل ممثل مساعد توم هانكس " A Beautiful Day in the Neighborhood" أنتوني هوبكنز " The Two Popes" آل باتشينو " The Irishman" جو بيسكي " The Irishman" براد بيت " Once Upon a Time in Hollywood" أفضل ممثلة مساعدة أفضل ممثلة مساعدة لورا ديرن " Marriage Story" فلورنس بوج " Little Women" مارجوت روبي " Bombshell" مارجوت روبي " Once Upon a Time in Hollywood" سكارليت جوهانسون " Jojo Rabbit" أفضل سيناريو أصلي أفضل سيناريو أصلي سوزانا فوجل وإميلي هلبن وسارة هاسكينز وكاتي سيلفرمان "Booksmart" ريان جونسون " Knives Out" نوح باومباخ " Marriage Story" كوينتين تارانتينو " Once Upon a Time in Hollywood" بونج جون هو وهان جين وون " Parasite" أفضل كتابة لسيناريو مقتبس أفضل كتابة لسيناريو مقتبس ستيفن زايليان " The Irishman" تايكا وايتيتي " Jojo Rabbit" تود فيليبس وسكوت سيلفر "Joker" جريتا جيرويج " Little Women" أنتوني مكارتن " The Two Popes" أفضل تصوير سينمائي أفضل تصوير سينمائي "1917" " The Irishman " " Joker " " Le Mans ’66 " " The Lighthouse" أفضل تصميم أزياء أفضل تصميم أزياء " The Irishman " " Jojo Rabbit " "Judy" "Little Women" " Once Upon a Time in Hollywood" أفضل مونتاج أفضل مونتاج " The Irishman " " Le Mans ’66 " " Jojo Rabbit " "Joker" " Once Upon a Time in Hollywood" أفضل مكياج وشعر أفضل مكياج وشعر "1917" "Bombshell" " Joker " "Judy" " Rocketman" Advertisements أفضل تصميم إنتاج أفضل تصميم إنتاج "1917" " The Irishman " " Jojo Rabbit " " Joker " " Once Upon a Time in Hollywood" أفضل موسيقى تصويرية أفضل موسيقى تصويرية "1917" " Jojo Rabbit " "Joker" "Little Women" " Star Wars: The Rise of Skywalker " أفضل صوت أفضل صوت "1917" " Joker " " Le Mans ’66 " " Rocketman " " Star Wars: The Rise of Skywalker" أفضل مؤثرات بصرية أفضل مؤثرات بصرية "1917" " Avengers: Endgame " "The Irishman" " The Lion King " " Star Wars: The Rise of Skywalker " أفضل اختيار للممثلين أفضل اختيار للممثلين شاينا ماركويتز "Joker" دو[لاس أيبل وفرانسين مايسلر " Marriage Story" فيكتوريا توماس " Once Upon a Time in Hollywood " سارة كرو " The Personal History of David Copperfield " نينا جولد " The Two Popes " أفضل فيلم أنيمشن أفضل فيلم أنيمشن “Frozen 2” “Klaus” “A Shaun the Sheep Movie: Farmaggedon” “Toy Story 4” أفضل فيلم وثائقى أفضل فيلم وثائقى “American Factory” “Apollo 11” “Diego Maradona” “For Sama” “The Great Hack” أفضل فيلم بـ لغة أجنبية أفضل فيلم بـ لغة أجنبية “The Farewell” “For Sama” “Pain and Glory” “Parasite” “Portrait of a Lady” أفضل فيلم بريطاني أفضل فيلم بريطاني “1917” “Bait” “For Sama” “Rocketman” “Sorry We Missed You” “The Two Popes” أول ظهور متميز لمخرج أو كاتب أو منتج بريطاني أول ظهور متميز لمخرج أو كاتب أو منتج بريطاني “Bait” “For Sama” “Maiden” “Only You” “Retablo”

أفضل فيلم بريطاني أنيمشن قصير أفضل فيلم بريطاني أنيمشن قصير “Grandad Was a Romantic” “In Her Boots” “The Magic Boat” أفضل فيلم قصير Live-Action أفضل فيلم قصير Live-Action “Azaar” “Goldfish” “Kamali” “Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl”) “The Trap” أفضل ممثل صاعد أفضل ممثل صاعد أوكوافينا جاك لودن كايتلين ديفر كيلفن هاريسون جونيور مايكل وارد

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