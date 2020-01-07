شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة أكثر الدول تغريدا باسم رامي يوسف على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع فوز الممثل المصرى رامي يوسف بأول جائزة جولدن جلوب له هذا العام عن فئة أفضل ممثل فى مسلسل كوميدي، انتفض موقع تويتر بالعديد من التغريدات حول رامي يوسف وفوز عن دوره بالمسلسل الذى يحكى قصة مسلم أمريكى من جيل الألفية الحديثة فى أمريكا، مولود لأبوين مهاجرين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد فوزه بالجائزة حصد خبر فوزه أكثر من 30 ألف تغريدة حول العالم على موقع تويتر، وكتب رامي تغريدة طريفة معلقاً على فوزه بأن أخته لم تعجب كثيراً بهذا الفوز، وحصلت التغريدة على أكثر من 50,000 إعجاب.

واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الدول فى عدد التغريدات التى تناولت فوز رامي بالجائزة، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول والمكسيك احتلت المركز الثالث.

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المسلسل الأمريكى الكوميدى "Ramy" ينتمى لفئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف يبلغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصرى أمريكى يكتشف هويته كجيل أمريكى ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramyعن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالى يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب 2020 حضور النجم المصرى العالمى رامي مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، والفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.