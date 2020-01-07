شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم ناهد فريد شوقي ورحمة منتصر وليلى السايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة 3 من صانعات السينما لتكريمهن في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وهن: المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وتمتلك ناهد فريد شوقي تاريخا طويلا مع الإنتاج السينمائي، حيث ورثت حب السينما عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وعملت خلال مشوارها كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في العديد من الأعمال الفنية، وقدمت عبر مشوارها كمنتجة العديد من الأفلام المهمة، منها "إمرأة آيلة للسقوط" بطولة يسرا وإخراج مدحت السباعي، و"هيستريا" بطولة أحمد زكي وإخراج عادل أديب، و"من نظرة عين" بطولة منى زكي وإخراج إيهاب لمعي.

ويحتفى المهرجان أيضا بالمونتيرة رحمة منتصر وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم المونتاج عام 1965، ثم دبلوم معهد السينما بلندن عام 1971، وتعمل حاليا أستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما، حيث تقوم بتدريس مواد نظريات المونتاج وحرفية المونتاج ومونتاج الفيلم التسجيلي وتحليل أفلام، كما قامت بتدريس المونتاج بمعهد التليفزيون وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسى.

وعملت رحمة منتصر كمونتيرة في العديد من الأفلام الوثائقية والروائية، منها "جيوش الشمس" إخراج شادي عبد السلام، و"سرقات صيفية" إخراج يسري نصر الله ، و"المواطن مصري" إخراج صلاح أبوسيف، و"يوم مر ويوم حلو" و"إشارة مرور" إخراج خيري بشارة، و"شحاذون ونبلاء" للمخرجة أسماء البكري، و"البحث عن سيد مرزوق" إخراج داود عبد السيد.

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ويكرم المهرجان أيضاً مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس وهي من أهم مونتيري النيجاتيف في السينما المصرية، حيث قدمت ما يزيد عن 250 فيلما روائيا طويلا حتى الألفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من أجيال مختلفة مثل بركات، عاطف سالم، حسن الإمام، أحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، نادر جلال، محمد عبد العزيز، ثم جيل الواقعية الجديد كمحمد خان وأحمد يحيى ثم جيل الألفية الجديدة كوائل إحسان، وشريف مندور، وأحمد عواض، وأمير رمسيس، كما أنتجت عدد من الأفلام وكان باكورة إنتاجها "وقيدت ضد مجهول" وهو العمل الأول للمخرج مدحت السباعي.

ومن الأعمال التي قدمتها ليلى السايس كمونتيرة نيجاتيف: "إمراءة سيئة السمعة، بمبه كشر، بديعة مصابني، فيفا ظلاطة، دقة قلب، نبتدي منين الحكاية، إمراءة من زجاج، مع حبي وأشواقي، خلي بالك من جيرانك، لا يزال التحقيق مستمر، الشيطان يعظ، طائر علي الطريق، قهوة المواردي، ٤٢٤، رجب فوق صفيح ساخن، النصابين، نساء خلف القضبان، رمضان فوق البركان، قدارة، موعد مع الذئاب، معلش احنا بنتبهدل، بوشكاش، كتكوت، بيت الخلود، جولات حرة ، رحلة الأسرار، الوليمة.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، وسيكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والنجمة القديرة رجاء الجداوى.