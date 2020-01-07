كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة علقت من خلالها عن الحادث الذي تعرضت له الفنانة ” نانسي عجرم ” في منزلها مؤخرا .
وكشفت مايا دياب في تغريدتها أيضا عن تعرضها منذ 15 عام لمحاولة خطف فكتبت : ” خبريات السنة الجديدة قاسية ومحزنة للغاية وأنا متأثرة جدا بما حصل مع نانسي عجرم وفادي .. وتذكرت حادثة مأساوية تعرضت لها شخصيا سنة 2005 ” .
وتابعت مايا موجهة رسالتها إلى الدولة قائلة : ” وهيدا كلو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوما إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة .. بلد الخوف ! اليوم سألت نفسي فعليا ليه ما بفل ؟ ” .
يذكر أن مايا دياب كانت قد كشفت أثناء حلولها ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” قبل سنوات في أحد برامجها أنها تعرضت للخطف في بيروت عام 2005 وبقيت محتجزة في السيارة لمدة يوم كامل وتعرضت للتعنيف .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تعلق على حادث نانسي عجرم وتكشف عن تعرضها للخطف : ” بلد فلتان .. بلد الخوف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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