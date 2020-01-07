جاد شويري يكتب : ” حلو عن السوريين بقى ! “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:55 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” جاد شويري ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” علق فيها على الهجوم والإساءة التي يتعرض لها السوريين وخاصة الموجودين بلبنان بعد كشف جنسية مرتكب حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بغرض السرقة والذي لقى مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

وأشار جاد شويري في تغريدته إلى أن هناك السيئين والخيرين في كل الأمكنة وأنه لا يوجد علاقة بين ذلك وبين الجنسية أو غيره .

فكتب قائلا : ” حلوا عن السوريين بقى .. هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبوا عهالناس ظلم .. في المنيح والوحيش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب .. الجنسية السورية مش تهمة .. ألذ الناس ! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا ؟؟ ” .

وتفاعل متابعي جاد شويري بتعليقاتهم على التغريدة بشكل كبير معربين عن حبهم وتقديرهم لما قاله .