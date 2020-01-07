شقيق زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة لحادث اقتحام منزلها ومقتل السارق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن فادي الهاشم زوج عجرم تم نقله إلى المستشفي لأنه يعاني من حالة نفسية سيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “العربية لاحدث”، أن صحة فادي الآن جسديًا ونفسيا تحسنت كثيرًا ومن المتوقع مغادرته المستشفي اليوم، سوف يمثل أمام قاضي التحقيق لاستصدار القرار إما الإفراج وإطلاق سراحه أو حبسه.

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وسرد الهاشم تفاصيل جديدة لليله الحادث قائلاً: “كنت سهران عند شقيقي الدكتور فادي وكنا سنبيت الليلة عنده وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة وأن الأبشع ومالم تكشفه الكاميرات ولمدة خمسة دقائق أن اللص السارق قاد الدكتور فادي لغرفته وهدده بالسلاح مطالبًا خروج نانسي بالخروج من مخبأها وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة وهو ما شكل ضغوطاً على فادي والذي عرض تقديم المال له إلا أنه أصر على خروج عجرم من مخبأها للحصول على مجوهراتها وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة”.

وأضاف: “سمع اللص ببعض الضجيج في الخارج فسأل فادي ماهذا فقال له ربما يكون رجال الشرطة قد وصلوا لكنه تبين أنها أصوات لبعض العاملين ثم تمت بقية الاحداث كما ظهرت في الفيديو عبر كاميرات المراقبة وأكمل مسارة صوب غرف الأطفال وصار ما صار “مشيرًا إلى أن شقيقه لم يفكر إلا في حماية أولاده.

وكذب الهاشم مانشر من أنباء في بعض المواقع السورية حول علاقة نانسي عجرم، باللص المقتول في فيلتها بالأمس وأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها قائلاً “أتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب وليس له صلة بالحقيقة وهو أول مرة نشاهده ولانعرفه”.