نسرين طافش ترد مجددا على اتهامها بالتسبب في انفصال أصالة وزوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على الرد على الشائعات التي عادت مؤخرًا وربطت بينها وبين المخرج طارق العريان، وأنها سبب انفصاله عن زوجته الفنانة السورية أصالة.

نسرين طافش، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. أنت من من أولئك (... )”.

وأضافت: “بطبعي صريحة و واضحة .. و سأبقى كذلك .. و لو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.

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وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين زواج المخرج طارق العريان، من نسرين طافش، وأنها قامت بخطفه من زوجته وعلى الرغم من نفيها أكثر من مرة سابقًا إلا أن الشائعات عادت تنتشر حولها من جديد بعد إعلان أصالة انفصالها.

كما أن الفنانة السورية أصالة نفت في منشور سابق لها هذه الشائعة مؤكدة أنه لا صحة لما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة، كانت قد أعلنت خبر انفصالها عن طارق العريان رسيمًا قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

وأضافت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.