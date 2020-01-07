طقوس هاني شاكر قبل صعوده للحفلات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن طقوسه قبل صعوده لأي حفل غنائي.

الإعلامية بوسي شلبي، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، يظهر فيه الفنان هاني شاكر في غرفته وقبل صعوده على المسرح للمشاركة في فعاليات مهرجان العود.

وقالت في الفيديو: “إحنا اقتحمنا دلوقتي (السويت) عند أمير الغناء العربي عاوزين نعرف الطقوس.. دقائق خلاص ونطلع على المسرح.. قولنا نقتحم نشوفك بتعمل إيه”، فيما رد عليه قائلًا: “صباح الورد.. دعواتك.. الطقوس ببقى متوتر شوية بس غصب عنى طبعًا.. منزلتش خالص بالنهار مريح وبشرب حاجات دافية وكمان عشان الجو.. وإمبارح بالليل تخوفت إني أنزل.. بس الحمد لله المسرح مقفول.. والحقيقة الناس هنا بسم الله ما شاء الله عليهم كل شاء موجود ومتاح وسهل جدًا يغيروه وبعد اللي حصل إمبارح نقلوا على مسرح مقفول”.

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وكانت الهيئة العامة للترفيه قد قررت نقل مكان حفل الفنان هاني شاكر والفنانة أنغام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشارك هاني شاكر، في الحفل الفنانة أنغام، وقدما الثنائي كل فقرته باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث.

الفنان المصري قام بجولة في السعودية خلال تواجده هناك وحرص على زيارة سوق خان الخليلي المصري والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

يأتي هذا فيما يستعد أمير الغناء العربي لتحضير أغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل عنها حتى الآن، كما أحيا هاني شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عدد كبير من أغانيه منها “أنا قلبي ليك” و”علّى الضحكاية”، و”نسيانك صعب أكيد” و”هشكى لمين يا عين” و”يا ريتن”، و”لسة بتسألي”، و”متهدديش”، و”طاير يا هوى” و”بلدي”، و”مسا النور والهنا”، بالإضافة إلى “جانا الهوا” و”سواح” للعندليب وغيرها.