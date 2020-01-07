تعليق رامي صبري على انفصال أصالة وطارق العريان يثير الجدل.. هذا ما قاله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري رامي صبري، حالة جدل واسعة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بسبب تعليق غريب منه على انفصال الفنانة السورية أصالة، عن زوجها المخرج طارق العريان.

رامي صبري، نشر صورة لأصالة وطارق العريان، وعلق عليها قائلًا: “الحب لا يدوم إلي الأبد”.

وأثار تعليق رامي صبري، المعروف بصداقته وقربه من أصالة والعريان الذي يقوم بإنتاج أعماله الغنائية، العديد من التساؤلات حول سر هذا التعليق وطالبه البعض الأخر بحذفه حتى لا يفهم على أنه شماته فيهما.

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وكانت أصالة، قد أعلنت خبر انفصالها عن طارق العريان رسيمًا قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

وأضافت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

يذكر أن الفنانة أصالة سبق لها الزواج من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، والذي انجبت منه ابنتها شام وخالد، وارتبطت بعده بالمخرج طارق العريان، والذي انجبت منه توأمها آدم وعلي.

كما سبق للمخرج طارق العريان الزواج من الإعلامية إنجي علي، والتي انفصل عنها قبل أصالة، وسبقها بزواجه من هالة العطال وله منها ولد يدعى عمر.