نادين نسيب نجيم تتعاطف مع حيوانات استراليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن حزنها الكبير لمشاهد حرائق استراليا والتي أبادت أعدادًا كبيرة من الحيوانات.

وقالت نادين نسيب نجيم، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الألم والحزن مُستحق بعد مشاهدة حرائق استراليا التي أبادت أكثر من نصف مليار حيوان، وألتهمت مساحات هائلة من الطبيعة والغطاء النباتي.. مشاهد استغاثة الحيوانات مؤلمة قاسية، دعواتنا الصادقة بانتهاء هذه الكارثة”.

وتسببت هذه الحرائق- التي لا تزال خارج السيطرة- في مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ، ومحاصرة العديد من السياح، وأعلنت رئيسة وزراء ولاية “نيو ساوث ويلز”، جلاديس بيريكليان، أمس، حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام للسماح بالإجلاء القسري، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ في هذه الولاية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن طلبت إدارة الإطفاء في مقاطعة “نيو ساوث ويلز”، أمس، من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتد بطول 200 كيلومتر، والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالًا ببلدة “بيتمانز باي” الخلابة (نحو 300 كيلومتر جنوبي سيدني)، وتنتهي على بعد 200 كلم جنوبًا.

من الناحية الفنيةتستعد نادين نسيب نجيم، لتصوير دورها في مسلسلها الجديد “عشرين عشرين”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك نادين في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.