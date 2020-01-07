حنان مطاوع في أحدث ظهور مع زوجها وابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية حنان مطاوع لحظات خاصة من الأمومة برفقة ابنتها الأولى «أماليا».

أمير اليماني زوج حنان مطاوع، شارك جمهوره في صورة له مع زوجته وابنته، عبر حسابه على موقع «فيس بوك».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور حنان وزوجها، وظهرت حنان في الصورة وهي تحمل ابنتها، وتخفي وجهها، كما اعتادت منذ ولادتها.

جمهور حنان طالبها بنشر صور واضحة لابنتها، بينما أعطاها البعض الآخر الحق في إخفاء وجه ابنتها، وهي عادة تتبعها عدد من النجمات مؤخرا، كما قال عدد من متابعيها إن هناك شبه كبير بينها وبين زوجها.

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يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

حنان مطاوع فاجأت جمهورها منذ شهرين بإنجاب طفلتها الأولى، ونشرت صورة لها برفقة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي في المستشفى، دون أن تنوه قبل ذلك عن حملها.

الفنانة المصرية قالت إنها اكتشفت حملها أثناء تصوير المسلسل، ولكنها أخفت خبر الحمل، وتحملت كل مشاق التصوير لساعات طويلة.

أوشكت الفنانة حنان مطاوع من الإنتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل ” بنت القبائل” والذي يسعي صناع هذا العمل من الإنتهاء لجميع مراحله أول بأول سواء مونتاچ ومكساچ وغيرها للحاق بعرضه في نهاية شهر يناير.