المشاهير يعزّون بيار رباط بوفاة شقيقته

مُني الزميل بيار رباط بخسارة كبيرة بعد فاجعة وفاة شقيقته “بيا رباط” اثر أزمة قلبية في دبي.

وفي أول تعليق له، نشر بيار صورة لشقيقته على موقع انستغرام، وأرفقها بقلب مكسور.

أيضاً تداعى العديد من الفنانين والاعلاميين والوجوه المعروفة لتقديم التعزية لبيار بعد شيوع خبر وفاة شقيقته. وقد رصد موقع “الخليج 365” تغريدات المشاهير:

–هشام حداد: العوض بسلامتك بيار والله يعطيك القوة تتخطى هالمحنة…

–وسام بريدي: ما في متل الخي والأخت بهالدني. نفسها بالسما يا رب احر التعازي للزميل بيار رباط وعائلته. نحن لا نموت بل ندخل الحياة

–ماغي بوغصن: لله يصبر قلبكن لرحيل شقيقتك صبية متل الوردة. مثواها الجنة وما في اقسى من هيك

–جمال فياض: أحرّ التعازي للصديق والزميل الغالي بيار رباط بوفاة شقيقته، نفسها بالسما، الله يرحمها ويرحمنا …

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–باتريسيا هاشم: ايها القلب العجيب لا نفهم متى تنبض ولما تصمت ولكنك تدمر الاحبة حين تتوقف بدون استئذان خبر حزين جديد….الله يصبر الزميل لخسارة شقيقته بيا وهي لم تتجاوز الاربعين تعازي الحارة لك ولاسرتك

–يمنى شري: “يا لطيف شو هالخبر المحزن اليوم! إنه الموت المفاجىء اللئيم والحق في آن ومعه خسارة أحباء هكذا من دون اي وداع.. البقاء لله تعازينا الحارة حبيبي بيار وللعائلة الكريمة،الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركن على فراقها”.

–رابعة الزيات: شو هالخبر الحزين ؟ شو هالقلب اللي فجأة بخسّرنا أعزّ الناس !! الله يصبّر قلبك بيار وقلوب عائلتك ويرحمها

–سالم زهران: الموت كأس وكل نفسه ذائقته.. إلا أن طعم المر في كأس فراق الأخت لأشدّ.. كل التعازي للزميل بيار رباط على مصابه بوفاة شقيقته إثر سكتة قلبية..

–شكران مرتجى: تعازيي الحارة لصديقي الإعلامي بيير رباط بوفاة شقيقته الله يرحمها ويصبره ويصبر حبايبها

–رولا شامية: الله يرحمها تكون نفسها بالسما، وتفضل ذكراها الطيبة بكل بيت من بيوتكم، الله يصبركن

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