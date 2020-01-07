كيف علقت ابنة اصالة على خبر انفصال والدتها عن طارق العريان؟

دعمت شام الذهبي، والدتها الفنانة اصالة، التي اعلنت رسمياً بالامس انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وعلقت شام على الموضوع بالقول: “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على جميع العواصف، ونحن بالتأكيد سوف نتغلب على هذه العاصفة. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى. هذا مجرد اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت ضد كل المرض، الأذى والخيانة. هذه الظروف حولتك الى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من الضحية سأكون دائماً ابنتك الفخورة فيكي”.

وكانت اصالة قد اتخذت من حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً لتعلن رسمياً انفصالها عن زوجها بعد أشهر من التكهنات حول انفصال الثنائي.

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