مينا مسعود يهنىء الأقباط بطريقته الخاصة

نشر الفنان العالمي مينا مسعود تغريده جديده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الأشهر عالمياً "تويتر". هنأ "مسعود" الأقباط قائلاً :" عيد ميلاد أرثوذكسي سعيد للجميع يحتفل الليلة! أتمنى لكم جميعاً الاستمتاع بمشاعر مصرية / روسية / يونانية / هندية / مقدونية / صربية / أرمنية / إثيوبية (هل أنسى أي شيء؟)". ويذكر ان أخر أعمال الفنان المصري مينا مسعود، فيلم "علاء الدين"، وشاركه العمل النجم العالمي "ويل سميث"، ومن جانب أخر أنشأ مسعود مؤسسة غير هادفة للربح باسم (إي.دي.إيه) تهدف إلى مساعدة الموهوبين بمختلف مجالات الفنون وإتاحة الفرص لهم لتحقيق حلمهم. Advertisements قد يهمك ايضاً: مينا مسعود يداعب جمهوره بصور جديدة عبر "انستغرام" مينا مسعود يعبر عن سعادته بهذه الخطوة ويؤكد أن حلم حياتي تحقق

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