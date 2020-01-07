‪" تفاصيل استعداد محمد رمضان لحفله مع سعد لمجرد بالإمارات

استقر الفنان محمد رمضان على أن يبدأ غدا الأربعاء 8 يناير أولى بروفات الحفل الذي يحييه بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، الجمعة المقبل 10 يناير، بمركز دبي التجاري العالمي.

منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال: "اليوم الثلاثاء بدأنا في إعداد مسرح الحفل، ومن المقرر أن يقوم الفنان محمد رمضان بإجراء أول بروفة له غدا الأربعاء، عقب وصوله دبي، ويجريها بمشاركة الفرقة الاستعراضية التي يقودها مصمم الرقصات اللبناني هادي عويضة".

وأضاف: "الحفل تحت إشراف شركة روتانا، والمنتج محمد محسن جابر، ويفتتحه الفنان سعد لمجرد، وبعده يقدم الفنان محمد رمضان الفاصل الغنائي الخاص به، ولم يحدد بعد إن كانا الفنانان سيقدمان معا أغنيتهما "أنساي" فقط، أم أكثر من أغنية".

واستطرد السويسي: "وتقوم بتصميم ملابس الاستعراضات الاستايلست نيهال المصري، وسوانكي، وتصميم وتنفيذ الألعاب النارية الفنان سامي يوسف، ومعنا المدير التنفيذي ماهيتاب الشوربجي، ومدير الإنتاج يوسف عادل".

محمد رمضان شارك يوم 29 ديسمبر الماضي بالحفل الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، ضمن فعاليات ثالث دورات مهرجان جامع الفن الموسيقي، الذي يتولى تنظيمه سنويا الفنان العالمي ميتر جيمس.

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وأحيا سعد لمجرد يوم 18 ديسمبر الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل "دبي" هو الأول الذي يجمعه مع الفنان محمد رمضان بعد تقديمهما كليب "أنساي" الذي تخطى 193 مليون مشاهدة، عبر موقع يوتيوب.

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