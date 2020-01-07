فنانة عربية تصدم الجميع بتعليقها على حادثة فيلا نانسي عجرم

لفتت الفنانة اليمنية أروى أنظار المتابعين بسبب تعليقها على حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وظهرت في مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن ما حدث أمر صعب جداً وتجربة غير سهلة.

وأضافت أنه ليس بالأمر العادي أن يدخل شخص إلى المنزل ويهدد الفنانة وزوجها وبناتها. وتمنت لهم أن يتخطوا هذه المحنة بسرعةوأثنت على نانسي وعلى حبها للخير.

واعتبرت أن ما يحدث هو بدافع الجوع الذي بدأ يظهر في لبنان بحسب قولها بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية. وذكرت أن ما فاقم الأزمة هي الأوضاع المالية وعدم قدرة الناس على سحب أموالهم من المصارف إضافة إلى تعرض بعض المصارف للاعتداءات.

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